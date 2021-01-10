Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı

10.01.2021 15:10 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:14
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik yavaşladı.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik yavaşladı. 

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu az sayıda sürücü kullanırken, sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

 


Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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