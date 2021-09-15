Bolu Dağı'nda sis ve yağmur - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağış etkili oldu. Yağmur ve sis nedeniyle bölgede ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Öğle saatlerinde sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu Dağı'nda sis ve yağmur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:32:54. #1.11#