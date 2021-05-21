Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, yol kenarlarındaki sis ikaz lambaları açıldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda önlemlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz