Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
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Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde sis ve yağmur etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, yol kenarlarındaki sis ikaz lambaları açıldı. Trafik ekipleri de güzergahlarda önlemlerini artırdı.


Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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