Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkisini gösteriyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri sürücüleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Haberler
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