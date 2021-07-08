Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sağanak ve yer yer sis görülüyor.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyarılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Öte yandan sağanak Bolu kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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