BOLU DAĞI'NDA SİS VE SAĞANAK

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Güzergahta ise araç yoğunluğu yaşanmıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı