Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili olurken, görüş uzaklığı, 25 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili olurken, görüş uzaklığı, 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve şiddetli yağış etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. 


Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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