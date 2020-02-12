Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar
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Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

12.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:20
Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar

Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı da etkili oldu. Sis ve yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. 


Kaynak: DHA
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