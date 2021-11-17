BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI - Haberler
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BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşım yavaşladı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşım yavaşladı.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler sis nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI YAVAŞLATTI

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