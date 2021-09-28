Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi - Haberler
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Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede ulaşım aksadı, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.Bölgede öğleden sonra sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi

Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu Dağı'nda sis, ulaşımı etkiledi - Haberler
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