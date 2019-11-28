28.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:41

Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı, Elmalık, Seymenler ve Bakacak mevkiilerinde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve trafik ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İHA