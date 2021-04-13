Bolu Dağı'nda yoğun sis
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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı. Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi. 


Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Bolu Dağı'nda yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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