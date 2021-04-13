Bolu Dağı'nda yoğun sis

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı. Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK