Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
06.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:32

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdüBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle araç trafiğinin yoğun olmadığı Bolu Dağı'nda sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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