Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
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Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

-İHA-

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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