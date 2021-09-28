Bolu Dağı'nda yoğun sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda yoğun sis

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

BOLU (AA) - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise, sürücüler etkili olan sise karşı dikkatli olmalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis kenttin bir çok mahallesinde de etkili oluyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişiyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bolu Dağı'nda yoğun sis
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Sezai Temelli
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu Dağı'nda yoğun sis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 10:38:27. #1.12#