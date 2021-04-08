Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 karayolunun bazı kesimlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle ulaşım yavaşlarken, öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK