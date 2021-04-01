Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi. Öğle saatlerine doğru sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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