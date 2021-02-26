Bolu Dağı'nda sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkiinde görüş mesafesi zaman zaman 40 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK