Bolu Dağı'nda sis
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Bolu Dağı'nda sis

02.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:49
Bolu Dağı'nda sis

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin olan yoldaki az sayıda sürücü, sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.


Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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