Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Faruk Çidem/ İHA)

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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