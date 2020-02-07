Bolu Dağı'nda şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

07.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:40

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Kaplan idaresindeki 42 DK 76 plakalı tır, D-100 kara yolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Taşaltı mevkisinde, bölgede etkili olan kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaklaşık 15 metrelik uçurumda ters dönerek duran tırın sürücüsü Kaplan ve araçta bulunan Abdülmuttalip Kaptan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye kaza kırım, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, ekiplerin şarampole devrilen tırı kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA