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Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor

BOLU - Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sağanak sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak sebebiyle yolların kayganlaştığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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