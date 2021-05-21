Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

Sağanak ve yoğun sis nedeniyle Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışın devam edeceğini, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin daha da azalabileceğini bildirdi.

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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