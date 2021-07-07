Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin hafta sonuna kadar devam edeceğinin ön görüldüğünü belirtti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:08:05. #1.16#

title