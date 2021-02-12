Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

12.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:50

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Buralarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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