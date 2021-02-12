Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Buralarda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder