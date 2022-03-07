Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bölgede görev yapan karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan sağanak kent merkezinde sabah saatleri itibarıyla etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Toros Dağları, Abant, Bolu, Güncel, Haberler

title