Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

24.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:16
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer yoğun sis etkili oluyor.

Kara yolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de yağışın aralıklarla karla karışık sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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