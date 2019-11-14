Bolu Dağı'nda renk cümbüşü

14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:00

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yolunda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

İstanbul'un Anadolu açılan kapısı olarak bilinen D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Abant Tabiat Parkı kara yolu kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte bir başka güzelliğe büründü.

Doğanın insanı cezbeden güzelliği havadan drone ile de görüntülendi.

Kaynak: AA