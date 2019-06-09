Bolu Dağı'nda otomobil şarampole devrildi

D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisinde, 80 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Taner yönetimindeki 06 BB 9523 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bekleme alanını aşarak yaklaşık 80 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Taner, cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.

Durumun bildirilmesi üzerine yol üzerindeki izlerden olay yerini bulan ekipler, Taner'in bulunduğu yere inerek kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Taner, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA