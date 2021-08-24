BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde zehirli ve tehlikeli madde olan metenol taşıyan tankerin çekici ile dorse arasında bulunan bağlantısı koptu.

D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde zehirli ve tehlikeli madde olan metenol taşıyan tankerin çekici ile dorse arasında bulunan bağlantısı koptu. Yola metenol maddesi sızmaya başlayınca, kurtarma çalışmaları sırasında Bolu Dağı Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Olay dün 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Fikri Turgutbaş idaresindeki 41 ABS 187 plakalı tehlikeli ve zehirli madde metenol taşıyan tankerin, çekicisi ile dorsesi arasında ki bağlantında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle birleşme noktası delinerek yola metenol maddesi sızmaya başladı. Sürücü Fikri Turgutbaş durumu fark edince tankeri durdurarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri ve Kaynaşlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yolda tedbir alırken, tankerin bağlı olduğu şirketten yeni bir çekici geldi.

Çekici olay yerine gelene kadar Bolu Dağı Ankara istikametine trafik 2 saat boyunca tek şeritten verildi. Bu sırada diğer tanker şoförleri metenol adı verilen sıvının sızmasının önlemek için tedbir aldılar. Diğer çekiciye yüklenen dorse yoldan kaldırılırken bu kez 1 saat boyunca Bolu Dağı Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Dorsenin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı