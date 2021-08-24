BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde zehirli ve tehlikeli madde olan metenol taşıyan tankerin çekici ile dorse arasında bulunan bağlantısı koptu.

D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde zehirli ve tehlikeli madde olan metenol taşıyan tankerin çekici ile dorse arasında bulunan bağlantısı koptu. Yola metenol maddesi sızmaya başlayınca, kurtarma çalışmaları sırasında Bolu Dağı Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Olay dün 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Fikri Turgutbaş idaresindeki 41 ABS 187 plakalı tehlikeli ve zehirli madde metenol taşıyan tankerin, çekicisi ile dorsesi arasında ki bağlantında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle birleşme noktası delinerek yola metenol maddesi sızmaya başladı. Sürücü Fikri Turgutbaş durumu fark edince tankeri durdurarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri ve Kaynaşlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yolda tedbir alırken, tankerin bağlı olduğu şirketten yeni bir çekici geldi.

Çekici olay yerine gelene kadar Bolu Dağı Ankara istikametine trafik 2 saat boyunca tek şeritten verildi. Bu sırada diğer tanker şoförleri metenol adı verilen sıvının sızmasının önlemek için tedbir aldılar. Diğer çekiciye yüklenen dorse yoldan kaldırılırken bu kez 1 saat boyunca Bolu Dağı Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Dorsenin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hamid Karzai Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ozan Tufan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BOLU DAĞI'NDA METENOL TAŞIYAN TANKERİN DORSESİ KOPUNCA TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.08.2021 07:35:23. #1.13#

title