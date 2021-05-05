Bolu Dağı'nda mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu Dağı'nda mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tankerde çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde tankerde çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara istikametinde seyreden 34 DZU 630 plakalı mazot yüklü tankerin motor kısmından dumanların geldiğini fark eden sürücü Ö.K, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nda mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:20:27. #1.16#

title