Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı - Haberler
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Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı kesiminde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri, ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Bolu Dağı geçişini kullanan araçlara yönelik kar yağışı altında uygulama yapan ekipler, kış lastiği zorunluluğuna uymayan 5 aracın sürücülerine, toplam 4 bin 230 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri uyararak, kış lastiği olmayanların, bölgeden geçiş yapmamalarını istedi.

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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