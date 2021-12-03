BOLU DAĞI'NDA KIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

ANKARA (DHA) - ANKARA ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası olan TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış hazırlıkları tamamlandı. Bölgede 165 personelle yapılacak karla mücadele için 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolandı.

TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, kış ayları süresince kesintisiz trafik akışının sağlanması için hazırlıklar yapıldı. Otoyolun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişinde, kış mevsimi boyunca 165 personel, 24 saat görev yapacak. Güzergahta 12 adet ekipmanlı kamyon, 2 adet yükleyici, 1 adet rotatif, 1 adet kurtarıcı, 1 adet çekici ve 1 adet vinç ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yapılacak. Karla mücadele için 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolanırken, tünelin giriş ve çıkışlarındaki viyadük 2-3 ve 4'te bulunan, buzlanmayı önleyen ve solüsyon püskürten sistemler, test edilerek kış şartlarına hazır hale getirildi.

Otoyol kullanıcılarını hava-yol durumu hakkında bilgilendiren ve 14 farklı noktada bulunan elektronik bilgi panolarının kontrolü yapılarak kış koşullarına hazır hale getirildi. Yoğun kar yağışı esnasında TEM Otoyolunun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 Karayoluna verilebilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Kış mevsimi süresince 92 kamerayla 7/24 izlenecek olan Bolu Dağı Tüneli'nde kameraların son kontrolleri yapıldı.