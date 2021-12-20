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Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

BOLU (İHA) - - Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

BOLU - Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı

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