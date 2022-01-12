Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

Otoyolun Abant Kavşağı ve viyadükler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde de kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri, trafiğin normal seyrinde ilerlediği bölgede ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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