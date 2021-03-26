Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti Bolu'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde 4 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti

BOLU - Bolu'da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde 4 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Bolu'da 4 gün önce başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler güçlükle ilerliyor. Polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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