Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

07.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:47
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

'da, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.


Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, saatlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.


Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor. - BOLU

Kaynak: İHA
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