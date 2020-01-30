Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

30.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:34

Sis etkili olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Bölgede gece etkisini gösteren sağanak, sabah saatlerinde yerini Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bölgede aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından "30-31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda buzlanma başta olmak üzere olası aksaklıklara karşı vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli olmaları, yetkililerimizin de gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA