Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haber

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

21.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:52
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

'da, Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.


Bolu'da, dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.


Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nın önemli mevki'ilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, bölgede bulunan trafik ekipleri ve ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıldı.


Kar yağışıyla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor. - BOLU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler