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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA - Murat Ataseven - Güncel
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Sisin de etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

AA / Murat Ataseven - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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