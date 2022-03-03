BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı ile birlikte sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.