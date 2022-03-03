BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi

Ekiplerin çalışmaları

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı, otoyolun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Güzergahta kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.