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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde hafif şekilde devam ediyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

BOLU Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde hafif şekilde devam ediyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 Karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Ayrıca, güzergahta etkili olan sis sebebiyle de görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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