Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (7)

KAR ETKİSİNİ AZALTTI, ULAŞIM RAHATLADIBolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yollarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı etkisini azalttı.