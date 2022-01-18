Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (7)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
KAR ETKİSİNİ AZALTTI, ULAŞIM RAHATLADIBolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yollarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı etkisini azalttı.
BOLU (DHA) - KAR ETKİSİNİ AZALTTI, ULAŞIM RAHATLADI
Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yollarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı etkisini azalttı. Kar yağışının durma noktasına gelmesiyle birlikte, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yollardaki beyaz örtüyü kaldırdı. Bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.