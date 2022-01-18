Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (6) - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (6)

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (6)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KIZILAY YOLDA KALANLARA KEK VE MEYVE DAĞITTIKar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Bolu'da bazı araçlar yolda kaldı.

KIZILAY YOLDA KALANLARA KEK VE MEYVE DAĞITTI

Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Bolu'da bazı araçlar yolda kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 yolunda; Kızılay ekipleri yolda kalan araçlarda bulunan vatandaşlara kek ve meyve suyu dağıttı. Kızılay, 230 kişiye kek, meyve suyu, su, bisküvi ve ihtiyacı olanlara bebek bezi verdi. Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin yardım çalışmaları devam ediyor.


Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (6)

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (6)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Kızılay, Bolu, kar, Güncel, Haber

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