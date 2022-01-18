Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5) - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5)

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KAYAN TIR, YOLU KAPATTIBolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

BOLU (DHA) - KAYAN TIR, YOLU KAPATTI

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde 06 BHR 263 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp kaydı. TIR'ın 2 şeridi kapatması sebebiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, TIR'ın çekilmesiyle yaklaşık yarım sonra yeniden ulaşıma açıldı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5)

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5)

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haber

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