Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (5)
KAYAN TIR, YOLU KAPATTIBolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
BOLU (DHA) - KAYAN TIR, YOLU KAPATTI
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 yolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde 06 BHR 263 plakalı TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp kaydı. TIR'ın 2 şeridi kapatması sebebiyle yol araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, TIR'ın çekilmesiyle yaklaşık yarım sonra yeniden ulaşıma açıldı.