DÜZCE'DE TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

DÜZCE (DHA) - Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis (4)

Düzce'de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde yollar karla kaplanınca trafik ekipleri, TIR ve kamyonları Kaynaşlı mevkiinde bekletmeye başladı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Düzce'de 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.