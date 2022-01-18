Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.

ANKARA (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede yoğun sis de başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

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Toros Dağları, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Haber

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