Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde Kar yağışı ve sis etkili olurken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisiyle yol, zaman zaman beyaza büründü. Yolda küreme çalışmasıyla beyaz örtü kaldırıldı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı, 20 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.


Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

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