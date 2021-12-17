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BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoldaki küreme çalışması sayesinde kar tutmazken, bazı yerler ise beyaza büründü. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri, kar yağışı ve sis nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS

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